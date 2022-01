Vlaams Apothekers Netwerk: “Nadenken over terugbetaling zelftests”

De afgelopen weken zagen de apothekers in Vlaanderen een sterke toename van de verkoop van zelftests. “Mensen hebben de raad om zich te testen voor een kerst- of nieuwjaarsfeestje massaal opgevolgd”, merkt Hilde Deneyer, algemeen directeur van het Vlaams Apothekersnetwerk op. “De apothekers in Vlaanderen hebben 4 miljoen zelftest verkocht. De komende periode zal dat cijfer wellicht nog stevig stijgen. “We beschikken over voldoende voorraad en verwachten dus geen problemen”, vertelt Deneyer.



De overheid raadt ouders intussen aan om hun kinderen wekelijks te testen wanneer de schoolpoorten weer opengaan. De Gezinsbond vraagt een terugbetaling van de zelftests. “De kosten kunnen snel oplopen en dus is het een idee om tijdelijke terugbetaling te voorzien voor de meest kwetsbare personen of gezinnen met kinderen”, oppert Deneyer. Bij de apotheek schommelt de prijs tussen 7 en 8 euro. In de supermarkten ligt de prijs lager. “Dat komt omdat je bij een apotheker uitleg krijgt over onder meer de test, de quarantaineregels en het virus. Dat stukje zorg betaal je”, verklaart Deneyer.