Vlaams Belang en N-VA verbolgen over taalgebruik minister Rutten: “Jambon moet ingrijpen”

Vlaams Belang en N-VA zijn verbolgen over het feit dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten campagne voert in andere talen dan het Nederlands. “Ik voer campagne in het Engels, het Frans én in het Arabisch. Dat is de vrijheid die ik heb als vrije burger”, zei de minister na een vraag over de toepassing van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten.

Het was volksvertegenwoordiger Klaas Slootmans (Vlaams Belang) die minister Rutten de vraag stelde. Hij vraagt om preventief op te treden en eiste formele garanties over de toepassing van de taalwetgeving, iets wat gevoelig ligt in Vlaams-Brabant. Die kwamen er echter niet, hoewel het Vlaams regeerakkoord duidelijk stelt de taalwetgeving rigoureus toe te zullen passen.

“Hoe kunnen wij van anderstaligen eisen dat zij zich moeten aanpassen aan onze taal en onze cultuur wanneer onze eigenste ministers er publiekelijk hun voeten aan vegen”, stelt Slootmans. “Hallucinant en onrustwekkend dat een minister die de taalwetgeving hoort af te dwingen, zegt dat ze in het Arabisch campagne zal voeren. De culturele omvolking is een feit. Als Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nog enige Vlaamse reflex heeft, fluit hij Rutten publiekelijk terug.”

Ook bij N-VA zijn ze niet te spreken over het antwoord van minister Rutten. “Dat ze er geen graten in ziet om bijvoorbeeld campagne te voeren in het Frans of het Arabisch in Vlaams-Brabant en ze dat zegt als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, daar heb ik echt fundamentele problemen mee”, zegt Sminate. “Minister Rutten heeft een voorbeeldfunctie. Ze duwt het Nederlands in het verdomhoekje. Il faut le faire.”