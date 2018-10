Vlaams Belang start tuchtprocedure na omstreden likes

Minstens 15 kandidaten van het Vlaams Belang voor de verkiezingen van 14 oktober, onder wie ook de lijsttrekkers voor Vilvoorde en Zemst, zijn nazi-sympathisanten. Dat staat te lezen in Het Laatse Nieuws. De kandidaten zouden op de sociale media onder meer Adolf Hitler en een veroordeelde extreemrechtse terrorist liken. In een reactie zegt het Vlaams Belang een democratische partij te zijn die elke vorm van sympathie voor het nazisme verwerpt. De partij start een tuchtprocedure tegen de kandidaten. In onze regio gaat het om Patrick Van Den Bosch uit Zemst (foto) en Jurgen Van Duyse uit Vilvoorde.

De verkiezingskandidaten voor het Vlaams-Belang liketen op facebook Adolf Hitler of Tomas Boutens, een ex-beroepsmilitair die vijf jaar geleden werd veroordeeld als terrorist. Hij was de leider van de neo-nazigroep Bloed, Bodem, Eer en Trouw en beraamde moorden op ondermeer Vlaams-Belang kopstuk Filip De Winter en Duab Abou Jahjah, de stichter van de Arabisch-Europese Liga, met de bedoeling hun respectieve achterban mee te sleuren in een burgeroorlog.

Tot de vijftien in opspraak gekomen Vlaams-Belangers behoren ook Jurgen Van Duyse, lijsttrekker in Vilvoorde en Patrick Van Den Bosch, gemeenteraadslid en lijstrekker in Zemst (foto). Van de lijsten kunnen ze niet meer verwijderd worden omdat die al ingediend zijn maar het Vlaams-Belang zegt dat het een tuchtprocedure start, over elke betrokken kandidaat zal afzonderlijk beslist worden of hij of zij nog kan functioneren binnen de partij. Jurgen Van Duyse en Patrick Van Den Bosch waren niet bereikbaar voor commentaar.