Bart De Valck (58) is een bekend gezicht in de Vlaamse Beweging. Al in de jaren ’80 roerde de Opwijkenaar zich in de taalstrijd door zich manifest te verzetten tegen de verfransing van Halle-Vilvoorde. Later werd hij actieleider van het Taal Aktie Komitee (TAK). Daar werd hij in 2013 ook voorzitter.

Vlaams Belang haalde in 2019 drie zetels in Vlaams-Brabant voor het Vlaams parlement. “Gezien de peilingen zou dat aantal op 9 juni wel eens kunnen aandikken,” klinkt het bij de partij.