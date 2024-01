Vlaams-Brabant kondigt provinciaal rampenplan af door wateroverlast

De talrijke neerslag heeft er voor gezorgd dat meerdere gemeenten in Vlaams-Brabant te kampen hebben met waterlopen die buiten hun oevers treden, voornamelijk in oonze regio. Er staan straten en velden blank en het water drong eveneens enkele huizen binnen. De brandweerdiensten in onze provincie moesten de voorbije uren met man en kracht uitrukken. "De brandweerdispatching behandelt momenteel 267 oproepen voor wateroverlast, waarvan 196 in onze zone en 71 in Oost-Brabant", laat de Brandweerzone Vlaams-Brabant West weten. "De zwaartepunten liggen in Ternat, Affligem en Londerzeel."

Omdat de situatie vraagt om bovenlokale afspraken en om de interventies van hulpdiensten en inzet van middelen te coördineren, heeft provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren, de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. "Alle betrokken veiligheidsdiensten en waterloopbeheerders verzamelen voor een vergadering van het provinciale coördinatiecomité. Zij werken ook nauw samen met de getroffen lokale besturen om de nodige preventieve maatregelen te nemen. Zo hebben de waterbeheerders in de afgelopen uren reeds al het mogelijke gedaan om water versneld af te voeren", zegt Spooren.

De Waalse overheid laat intussen weten dat de komende uren de alarmdrempel zal worden overschreden in de Zenne, zijrivier de Sennette in Tubeke en het kanaal Brussel-Charleroi. Dat heeft voornamelijk impact op de Zennevallei. "Door de provinciale fase af te kondigen kunnen we de wateroverlast het best aanpakken voor alle getroffen gemeenten in onze provincie. We volgen de situatie nauwgezet op in de komend uren, en zullen ook blijven communiceren over de verdere ontwikkelingen en genomen maatregelen", besluit de gouverneur.