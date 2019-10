Vlaams regeerakkoord: een Vlaamse Randfonds, volwaardig justitiehuis en veel aandacht voor het Nederlands

De nieuwe Vlaamse regering heeft het volledige regeerakkoord vrijgegeven. Daarin staat ook heel specifieke zaken in over onze regio. Zo komt er een Vlaamse Randfonds, een volwaardig justitiehuis in Halle-Vilvoorde en veel aandacht voor het Nederlands.

De regering-Jambon I richt de komende jaren een Vlaamse Randfonds op. "Uit het Vlaamse Randfonds kan de minister van de Vlaamse Rand middelen halen om bijkomende maatregelen te nemen of beleid van andere ministers extra te ondersteunen in bijvoorbeeld kinderopvang, zorg, welzijn, inburgering of onderwijs", zegt het regeerakkoord. Het fonds zou starten met een budget van ongeveer 4 miljoen euro.

De Vlaamse regering wil ook de noordelijke en zuidelijke Kanaalzone verder aanpakken. "We bekijken hoe we projecten als Broeksite (het vernieuwde Uplace-dossier), de Zuidrand en Bierenberg in Sint-Genesius-Rode kunnen steunen", zegt het Vlaamse regeerakkoord, dat ook extra groen plant in onze rego. "We willen een miljoen extra bomen planten in Vlaams-Brabant. In de Vlaamse Rand stellen we een regiobeheerder aan die de ontbrekende groenschakels actief opspoort en de tekorten gefaseerd aanvult, zodat de Rand een groener geheel wordt."

Op het vlak van wonen wil Jambon het 'Recht op wonen in eigen streek' versterken. "Daarom zorgen we er ervoor dat een band met de gemeente of streek steeds voorrang geeft voor wie kandidaat is voor een sociale huur- of koopwoning. Gemeenten zullen kavels of percelen exclusief kunnen voorbehouden voor inwoners die een duidelijke band met de gemeente of streek kunnen aantonen. We blijven ook inzetten op Vlabinvest en Vlabzorginvest."

De nieuwe regering schenkt heel wat aandacht aan het behoud van het Nederlands. "We zetten in op taalbadklassen voor alle kinderen die onvoldoende Nederlands kennen om mee te kunnen in de les. We moedigen anderstalige ouders aan om hun kinderen in het Nederlands en lokaal school te laten lopen. Voor de ouders organiseren we in de school buiten de lesuren taalcursussen Nederlands, terwijl de kinderen worden opgevangen."

Tegelijkertijd onderzoekt de Vlaamse regering in scholen in de Vlaamse rand een voorrangsregel kan worden ingevoerd. "Bij voorkeur ten voordele van de leerlingen uit de Vlaamse Gemeenschap zodat bijvoorbeeld Vlaamse leerlingen niet plots worden opzijgezet door leerlingen uit het Waals gewest."

Er komt een minister die bevoegd wordt voor Justitie en Handhaving. "In het arrondissement Halle-Vilvoorde komt de volwaardige dienstverlening van een justitiehuis. Met lokale antennes van justitiehuizen zorgen we voor een lokale verankering." Verder sluit de Vlaamse regering ook een nieuw contract af met vzw De Rand en wordt het Gordelfestival behouden.

Op het vlak van mobiliteit wil de nieuwe Vlaamse regering dat de helft van de bevolking in de Vlaamse Rand met duurzame vervoersmodi naar het werk of school gaat. "We streven ook naar een oplossing voor de geluidshinder en voor de rechtsonzekerheid die vandaag op de luchthaven van Zaventem weegt. Het uitgangspunt is een billijke spreiding van de lasten." Tot slot worden ook enkele grote infrastructuurwerken in het regeerakkoord opgenomen, waaronder de N8 in Halle en de A12 in Londerzeel.