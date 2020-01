Vlaamse begrafenisondernemers willen af van ‘absurde Brusselse overlijdenstaks’

Nabestaanden van personen die overlijden op Brussels grondgebied moeten vaak een belasting betalen. Dat geldt ook voor personen uit Vlaanderen die sterven in een Brussels ziekenhuis, zoals het UZ Brussel. De ‘verdoken taks’ kan tot 224,5 euro kosten. In Vlaanderen bestaat de zogenoemde overlijdenstaks al jaren niet meer. Vlaamse begrafenisondernemers pleiten voor de afschaffing van de taks.

In 2019 verdiende de gemeente Jette meer dan 180.000 euro aan overlijdens in het Universitair Ziekenhuis Brussel. De Brusselse gemeenten mogen zelf beslissen of ze een administratieve kost aanrekenen wanneer iemand sterft op hun grondgebied. Enkel in Koekelberg en Sint-Gillis betaal je die belasting niet. In Jette, waar het UZ Brussel gevestigd is, betalen nabestaanden dan weer 224,5 euro per overledene bij de aanvraag van een overlijdensakte. Dat is het hoogste bedrag.

Uitvaartunie Vlaanderen pleit voor de afschaffing van de belasting. “Het is absurd dat die taks nog bestaat”, verklaart Aäron Gorsen, regioverantwoordelijke voor Vlaams-Brabant en Brussel bij Uitvaartunie Vlaanderen. “De begrafenisondernemer doet ondertussen al het papierwerk zelf. De gemeente moet eigenlijk niets meer doen. Bovendien mogen wij het lichaam pas verplaatsen als de taks betaald is.” In Vlaanderen bestaat de taks niet meer, waardoor Vlaamse families soms schrikken als ze die belasting wel nog moeten betalen in Brussel.