Vlaamse eenheidslijst spat uiteen in Sint-Genesius-Rode, N-VA niet meer welkom

Een kleine politieke aardverschuiving in Sint-Genesius-Rode. In de faciliteitengemeente scheuren enkele politici zich los van de Nederlandstalige eenheidslijst ‘Engagement1640’ en trekken in 2024 met een eigen beweging naar de kiezer. Daarin is geen plaats meer voor N-VA. “Onze aanpak, ideeën en voorstellen zijn te verschillend”, klinkt het bij huidig schepen Anne Sobrie. De lokale N-VA-afdeling reageert ontgoocheld.

Met een nieuwe beweging willen schepen Anne Sobrie, gemeenteraadsleden Raf Stoffels, Jan Rombaut, Patrick De Cauwer, Roland Swalens en OCMW-raadsleden Jan Willems en Machteld Stoffels alle Rodenaren verbinden en zonder inmenging van nationale partijen oplossingen aanbieden voor de bekommernissen van alle inwoners. De zeven verkozenen lanceren nu een nieuw project en beëindigen de samenwerking met de N-VA-raadsleden Bruno Stoffels, Marijke Cortvriendt en Veerle Coenaerts.

“Het werd geleidelijk aan duidelijk dat de beleidsaanpak van de N-VA-mandatarissen teveel afwijkt van de ideeën, voorstellen en initiatieven van de andere raadsleden van Engagement1640”, zegt Anne Sobrie. “We stappen resoluut af van de nationale partijlijn, maar voor N-VA was dat onbespreekbaar. Met de nieuwe beweging zullen we de Vlaamse zaak blijven verdedigen, maar er zijn ook andere zaken waarvoor we ons moeten inzetten.”

Doordat de Vlaamse partijen niet langer als één blok naar de kiezer trekken, dreigen ze één of meerdere zetels te verliezen. “Door de verdeeldheid bestaat de kans dat er geen Vlaamse vertegenwoordiging in het schepencollege meer is”, klinkt het bij N-VA-gemeenteraadslid Bruno Stoffels. “Het ziet er niet rooskleurig uit voor de Vlaming in Sint-Genesius-Rode. Dat we te veel wilden focussen op Vlaamsgezinde standpunten, pikken we niet.”