Vlaamse eenheidslijst Wezembeek-Oppem krijgt steun van twee Franstaligen

In faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem dingen net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een Franstalige(LB-Union) en een Vlaamse (WOplus) eenheidslijst naar de gunst van de kiezer. Twee Franstaligen, die in 2012 verkozen werden op de OCMW-lijst van LB-Union, komen nu op voor WOplus. Emmanuel Froidbise (Ecolo) staat twaalfde op de lijst voor de gemeenteraad, Anne-Marie Servranckx (cdH) tweede op de OCMW-lijst.

Ondanks het feit dat de communautaire spanningen in deze faciliteitengemeente in het verleden soms hoog oplaaiden, ontbreekt in het verkiezingsprogramma van WOplus enig ‘communautair accent’. "Het gemeentelijk niveau heeft op dat vlak immers geen enkele bevoegdheid en verantwoordelijkheid. De heilige graal van WOplus in Wezembeek-Oppem is de harmonische integratie van de verschillende gemeenschappen," aldus Jan Walraet, lijsttrekker voor de gemeenteraad.

In haar programma vraagt WOplus aandacht voor mobiliteit, in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker, voor het milieu met onder meer realistische oplossingen voor het omgevingslawaai (vliegtuigen, Ring), voor een betere, meer correcte en tijdige inspraak van de burger naast een ambitieus sociaal programma ten bate van iedereen met een bijzondere inzet voor de minderbedeelden onder ons.