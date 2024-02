Naast Natuurpunt werkt ook de Vlaamse Milieumaatschappij aan de waterproblematiek in het Pajottenland. Zo wil het Herne beter beschermen tegen wateroverlast door een bestaand overstromingsgebied uit te breiden en ook nieuwe aan te leggen.

Vlaamse Milieumaatschappij plant nieuwe overstromingsgebieden in Herne

De voorbije jaren trad de Mark meer dan eens buiten de oevers in Herne. Er werden al tal van werken uitgevoerd, maar die blijken niet te volstaan. “Daarom heeft de Vlaamse Milieumaatschappij plannen om het bestaande gecontroleerde overstromingsgebied in Sint-Pieters-Kapelle uit te breiden”, zegt burgemeester Kris Poelaert. “De opvangcapaciteit zou stijgen van 129.000 kubieke meter naar 219.000 kubieke meter, zo wordt het risico op overstromingen beperkt en de bescherming gemaximaliseerd.”

Daarnaast denkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan twee nieuwe overstromingsgebieden, die samen nog eens 245 miljoen liter water kunnen bufferen. Alles samen zou in Herne dan 464 miljoen liter water uit de Mark gebufferd kunnen worden. “De overstromingsgebieden zullen ook in verbinding met elkaar staan. Als het hoogstgelegen wachtbekken vol is, wordt het tweede gebruikt en daarna het derde”, aldus de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het openbaar onderzoek naar de nieuwe overstromingsgebieden loopt momenteel. Als alles volgens plan verloopt, beginnen de werken nog dit jaar.