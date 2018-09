Vlaamse overheid zet zinnen op Brussels Airport

De Vlaamse overheid overweegt een belang van 36% te kopen in Brussels Airport. Het gaat om het aandeel dat de Australische investeringsgroep Macquarie verkoopt. Het zal wel diep in de buidel moeten tasten, want de verkoop moet 1,5 miljard tot 2 miljard euro opbrengen.

Een mogelijk belang van Vlaanderen in de luchthaven ligt gevoelig. De vliegroutes rond Zaventem zijn al jaren een twistappel tussen Vlaanderen en Brussel, zeker sinds de invoering van de strike geluidsnormen in het Brussels Gewest.

Daarnaast is Brussels Airport voor 25% in handen van de federale overheid. Vraag is of de MR van Charles Michel - als enige Franstalige partij in de federale regering - bereid is om een Vlaamse instap te steunen.

Want dat zou de Franstalige liberalen wel eens zuur kunnen opbreken in de Brusselse regering, waar het al in de oppositie zit. Daarbovenop investeert het Waals Gewest dan weer in de luchthavens van Charleroi en Luik, twee concurrenten van Zaventem.

De verkoop van één derde van Brussels Airport start dit najaar. Al verschillende nationale en internationale partijen hebben al interesse getoond.