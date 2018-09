Vlaamse studie: ‘potentieel station Vilvoorde wordt onvoldoende benut’

De studie beschouwt het station van Vilvoorde als een station met een bijzonder grote knooppuntwaarde, alleen de stations van Antwerpen-Centraal, Gent-Sint-Pieters en Mechelen doen het op dat vlak beter in Vlaanderen. Het station wordt goed bediend met lijnen richting vele uithoeken van Vlaanderen. Door de nabijheid van Brussel heeft Vilvoorde dan weer een groot reizigerspotentieel.



Toch is het aantal instappende reizigers sinds de jaren ’90 amper gestegen in Vilvoorde. Dat aantal schommelt rond de 6.000 reizigers per dag. “Het wijst er op dat het station niet het gebruik vertoont dat past bij haar potentieel. De verloederde toestand van perrons en tunnels is problematisch en houdt pendelaars weg. De jarenlange onduidelijkheid over de financiering van de renovatie en het feit dat het station deel uitmaakt van een veel groter te ontwikkelen gebied, maakt het een complex verhaal.

Vilvoorde heeft jaren moeten wachten op de renovatie van het station, maar in 2015 heeft de NMBS dan toch uiteindelijk de nodige budgetten vrijgemaakt. Het einde van de renovatie van het station is voorzien voor 2020. Maar volgens de studie is er veel tijd verloren. Die geeft bovendien als aanbeveling aan Vlaanderen om nog meer te investeren in grote IC-stations - waaronder dus Vilvoorde. Dat moet mobiliteit in de omgeving ten goede zou komen.

“De stations hebben nog een groot onbenut potentieel. Lange tijd was er weinig interesse vanuit Vlaams-Brabant in hun stationsontwikkeling. Met de acute mobiliteitsproblemen liggen de kaarten anders. De ontwikkeling van moderne stations tot verkeersknooppunten zijn een werk van lange adem, maar leiden wel tot een toename van het aantal treinreizigers,” besluit de studie.