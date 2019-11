Vlaamse Volksbeweging herdenkt oud-strijder Alfons De Schepper

De Schepper stond in zijn eenheid bekend als een echte flamingant, iemand die opkwam voor het elementaire recht om Nederlands te spreken en in het Nederlands bevolen te worden. Soldaten die dat tegen de Franse legerleiding in opstand kwam, werden als dwangarbeiders naar Frankrijk gestuurd.

“Alfons is eigenlijk ook één van de pioniers van de frontbeweging. De Vlaamse Volksbeweging wilde hem naar aanleiding van de herdenking van de Grote Oorlog toch eens belichten”, zegt burgemeester van Dilbeek Willy Segers. In Dilbeek speelde De Schepper nog een belangrijke rol bij de Vlaamse Oud-Strijders. Bijna 60 jaar na zijn dood voert de Vlaamse Volksbeweging nog steeds dezelfde strijd als De Scheppper destijds.

“Mensen vanuit alle windhoeken integreren zich hier in Vlaanderen. Zij zijn Vlamingen met de Vlamingen. Het is dan ook schabouwelijk dat in Vlaams-Brabant nog inwoners en zelfs politici zijn die de Vlamingen kleineren, dan denk ik aan onze premier Sophie Wilmes uit Sint-Genesius-Rode. Het is onze plicht als gewone Vlamingen om de generatie die hier al decennia geleden voor vocht, niet te vergeten”, zegt Guido Moons van de Vlaamse Volksbeweging.