De Vlaamse overheid investeert eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro in onroerend erfgoed. Het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ moet de lange wachtlijst voor onderhoud en restauratie helpen wegwerken. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele stelde het plan voor in het Kasteel van Beersel: “Deze locatie is een goed voorbeeld van hoe geschiedenis bewaard wordt”.

Vlaanderen investeert 100 miljoen euro extra in onroerend erfgoed

De Vlaamse Regering investeert elk jaar bijna honderd miljoen euro in het onderhoud en de restauratie van onroerend erfgoed. “Toch is er nog steeds een wachtlijst van ongeveer 239 miljoen euro”, stelt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele vast. De minister heeft voor de komende jaren al extra investeringsmiddelen voorzien om een inhaalbeweging te maken. “Dit najaar maak ik 12,5 miljoen euro vrij om 26 beschermde monumenten te restaureren, waaronder Hoeve Het Rozenhof in Herne.”

Omdat die investeringen niet volstaan, voorziet Diependaele eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro extra. “We creëren extra werkgelegenheid in de onroerenderfgoedsector, maar ook in andere sectoren, zoals de toerismesector”, aldus Diependaele. “Dankzij ons rijke erfgoed is Vlaanderen een aantrekkelijke bestemming. Bovendien maken herbestemmingen en restauraties van onroerend erfgoed van onze regio een aantrekkelijke plek om te wonen, te ondernemen en te genieten.”