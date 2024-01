Vlaanderen investeert 1,16 miljoen in vijf toegankelijke natuurprojecten in Vlaamse Rand

In Merchtem is ruim zeven hectare aan belevingsnatuur bijgekomen en aan de begraafplaats van Sint-Stevens-Woluwe in Zaventem wordt een troostbos van bijna één hectare aangeplant. Affligem maakt het Bremtbos biodiverser en een halve hectare groter en Beersel breidt het park in Neerdorp uit. Vilvoorde bouwt het Keelveld in Koningslo uit tot een kwalitatief open binnengebied van zes hectare. “We versterken het groene karakter van de mooie Vlaamse Rand en zorgen er ook voor dat het groen toegankelijker wordt,” zeggen de ministers.