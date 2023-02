Vlaanderen trekt ruim 360.000 euro aan subsidies uit voor de restauratie van het beschermde Robustelly-orgel van de Sint-Pancratiuskerk in Kraainem. Het werk van lange adem zal wel drie jaar in beslag nemen.

Vlaanderen investeert 360.000 euro in restauratie beschermd orgel in Kraainem

Tien jaar geleden werd de kerk van Kraainem helemaal gerestaureerd. Nu volgt eindelijk het beschermde orgel. “Ik ben dan ook blij dat het gerestaureerd wordt. Het orgel is uiteraard zeer belangrijk voor de kerk. Het is een zeer waardevol instrument volgens kenners. Reden te meer dus om het te laten restaureren”, klinkt het bij pastoor Benoît Gobau.

Vlaanderen trekt 360.000 euro uit voor de restauratie. Ook de gemeente draagt nog een deel bij. “Het gaat om het sluitstuk van een proces dat al lang aan de gang is. Via een aanbesteding wordt nu een kandidaat gezocht die het orgel wil en vooral kan restaureren. De orgelbouwers lopen dan ook niet zo dik gezaaid. De restauratie in zijn geheel zal toch ook drie jaar duren”, zegt schepen van Patrimonium Johan Forton

Dan rijst ook nog de vraag wie het achteraf zal bespelen. “Dat is inderdaad nog te bekijken. We overwegen van nu en dan concerten te laten plaatsvinden, zodat het orgel zeker voldoende bespeeld zal worden. Maar dat is nog allemaal toekomstmuziek”, besluit Forton.