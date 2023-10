Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle investeert in tien grote infrastructuurprojecten voor kinderen en jongeren in Vlaanderen. Onder meer Grimbergen, Halle en Pepingen krijgen subsidies.

Vlaanderen investeert in jeugdinfrastructuur in Grimbergen, Halle en Pepingen

“De goedgekeurde dossiers gaan van nieuwbouwprojecten tot energetische renovaties, die ervoor zorgen dat de jongeren terecht kunnen in gezonde en comfortabele ruimtes”, legt minister Dalle uit. “Er werden in totaal 23 projecten ingediend. 10 daarvan kregen, na positief advies van de beoordelingscommissie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, een subsidie toegekend.” Onder meer Grimbergen, Halle en Pepingen vallen in de prijzen. De gemeente Grimbergen kan rekenen op 200.000 euro voor de jeugdsite aan de Charlerloyhoeve. Scouting Groot Halle ontvangt een subsidie voor de infrastructuur van de scouts Sint-Rochus en Akabe van 267.000 euro. De gemeente Pepingen krijgt 90.000 euro voor de jeugdlokalen in Beert.