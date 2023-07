Vlaanderen pompt 14 miljoen euro extra in rioleringen

Er stroomt nog te veel ongezuiverd afvalwater richting de waterlopen. Daarom investeert Vlaanderen fors in de uitbouw van rioleringen en individuele zuiveringsprojecten. “Dat er ieder jaar massa’s veel liters afvalwater wegstromen richting onze kostbare en kwetsbare natuur, kan niet blijven duren", vindt bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir. "Vlaanderen is zelf geen rioolbeheerder en kan dus enkel de lokale besturen financieel ondersteunen zodat investeringen sneller plaatsvinden. De budgetten die we daarvoor uittrokken de voorbije jaren waren nog nooit zo hoog. Maar, we blijven ook kijken ook naar de lokale bestuurders om een versnelling hoger te schakelen.” Zuhal Demir maakt iets meer dan 14 miljoen euro vrij voor 23 rioleringsprojecten in onze regio. 2 miljoen euro gaat naar projecten in Galmaarden, bijna 1,7 miljoen is voor Asse bestemd. Ook 15 andere gemeenten in Halle-Vilvoorde krijgen financiële steun. Het geld moet de waterkwaliteit verbeteren en de zuiveringsgraad aanzienlijk opkrikken.