Vlaanderen pompt miljoenen in zwembad Grimbergen: "Structureel energiezuinig maken"

Vlaanderen investeert zo’n 3,6 miljoen euro om het zwembad van Grimbergen structureel energiezuinig te maken. “Zo verlagen we de facturen van de uitbaters en houden we de uitbating betaalbaar”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Het zwembad van Liedekerke kan rekenen op een subsidie van ruim 70.000 euro.

Vlaanderen investeert in totaal 18 miljoen euro in een dertigtal zwembaden. Aanvankelijk was er slechts € 10,5 miljoen voorzien voor dit initiatief, maar Weyts heeft extra middelen vrijgemaakt om in te kunnen spelen op alle noden. Zo kunnen meer zwembaduitbaters fors en structureel besparen op hun energiefacturen.

“Er is een grote behoefte aan zwembaden, maar gaat echter gepaard met een hoge energiekost. Door de hoog oplopende energiefacturen kunnen uitbaters in de problemen komen, waardoor men soms de deuren moet sluiten”, zegt Weyts. “Daarom investeren we fors in het energiezuinig maken van de zwembaden, onder meer door te isoleren, nieuwe ramen te plaatsen of de installatie van zonneboilers.”

Dankzij die investeringen blijven zwembaden betaalbaar en open, zegt Weyts. “Investeringen in zwembaden doen we voor alle zwemmers: van zwemclubs, via particuliere bezoekers tot schoolkinderen die nog leren zwemmen”, klinkt het.