Vlaanderen viert Vlaamse feestdag: "Meer ambitie, minder bescheidenheid"

Het is vandaag 11 juli, de Vlaamse feestdag. In heel wat gemeenten werd die feestdag dit weekend al gevierd of zijn er vandaag nog festiviteiten. Ook in Brussel, waar er niet alleen vanalles te doen is op Brussel Danst, maar waar de Vlaamse politici ook bijeenkomen in het stadhuis aan de Grote Markt.