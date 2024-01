Vlaanderen wilde tegen 2020 acht stuwen moderniseren, maar geen enkele daarvan is klaar

Bij de beelden uit Affligem en Liedekerke rijst de vraag of de wateroverlast niet vermeden kon worden? Er wordt vooral naar de stokoude stuwen en sluizen in de regio gekeken. De meeste daarvan zijn ruim 160 jaar oud. Aan Waalse zijde duurde het drie jaar om de sluizencomplexen volledig te vernieuwen. In Vlaanderen is er amper iets gebeurd.

In 2010 belooft Vlaanderen dat het acht sluizen en stuwen op de Dender dringend zal vernieuwen. Veertien jaar later is geen enkele klaar. In Geraardsbergen zijn de werken in 2017 stilgelegd na protest van een milieuvereniging.

En daar ligt volgens huidig Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters het probleem: “Telkens opnieuw zijn er actiecomités die de vergunning aanvechten en met succes. Telkens wordt de vergunning vernietigd. Dat is een spijtige zaak want eigenlijk moet het algemeen belang primeren. Dat is de bescherming van de mensen, zorgen dat de mensen de voeten droog kunnen houden. Daarom roep ik op om de neuzen in dezelfde richting te zetten.”

Vlaanderen besliste ook om het complex in Teralfene af te breken, maar daar is nog niets van terecht gekomen. Een opeenvolging van loze beloftes, procedureslagen en studies om tijd te winnen, klinkt het bij critici. Hoewel het volgens minister Peeters niet om een gebrek aan centen draait, pleit ze wel voor een fonds: ”Een fonds dat over de legislaturen heen zekerheid geeft aan de instanties, om de middelen te reserveren zodat de nodige werken zo snel mogelijk uitgevoerd worden.”