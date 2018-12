Vlabinvest maakt balans van 2018 op

Betaalbaar wonen in de Vlaamse Rand is niet altijd evident. Door de hoge grond- en woningprijzen is het voor mensen in de Vlaamse Rand met een laag of modaal inkomen niet evident om betaalbaar te wonen. Daar speelde Vlabinvest ook het afgelopen jaar op in.

“Dit jaar hebben we er nog eens 90 woningen bij gedaan. Dus 90 woningen die betaalbaar zijn uit de regio, daardoor komen we op 1262 woningen die aan mensen uit de regio kunnen aangeboden worden voor koop of verhuur. Dat is een mooi aantal,” zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Op dit moment zijn er acht projecten in opbouw in onder meer Asse, Gooik, Liedekerke, Steenokkerzeel, Sint-Pieters-Leeuw, Zaventem en Zemst. Sinds dit jaar pakt Vlabinvest ook de achterstand in de zorg aan. Dat doet het via subsidies aan 43 Vlaams-Brabantse zorgorganisaties die investeren in infrastructuur.

“Daarvoor hebben we 3 miljoen euro uitgetrokken. Dit jaar hebben we voor meer dan 375 zorgplaatsen gezorgd, voornamelijk voor personen met een handicap en voor kinderopvang. Plaatsen die we mee mogelijk maken, we financieren die niet voor de volle 100 procent,” besluit Dehaene.

Ook in 2019 zullen subsidies worden uitgekeerd om de zorgachterstand in onze provincie aan te pakken. Zorgorganisaties kunnen hun project nu al aanmelden via de website van Vlabinvest.