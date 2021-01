Vlabinvest wil mee achterstand zorgvoorzieningen wegwerken

Vlaams-Brabant en in het bijzonder het arrondissement Halle-Vilvoorde kampen met een historische achterstand in de zorgvoorzieningen. Het provinciebestuur wil die achterstand wegwerken. Zo werd via Vlabinvest het voorbije jaar voor 2.350.000 euro aan subsidies uitgekeerd aan 21 Vlaams-Brabantse zorgorganisaties. Eén van die initiatieven is vzw Radar in Ternat. Die organisatie is actief in de bijzondere jeugdbijstand.

Waarom Vlaams-Brabant in vergelijking met de rest van Vlaanderen achterop hinkt met het zorgaanbod is moeilijk onder één noemer te vatten. Maar zeker in de Rand zitten de alsmaar stijgende grondprijzen daar voor iets tussen. Daarom komt Vlabinvest jaarlijks voor een aanzienlijk bedrag tussenbeide in investeringen in gronden, gebouwen en de inrichting van zorgvoorzieningen. Op die manier kan er een een bijkomend of verbeterd zorgaanbod gecreëerd worden. Dankzij die subsidies steeg het aanbod in de kinderopvang, de jeugd- en ouderenzorg en het algemeen welzijnswerk met 212 plaatsen. “We investeerden vorig jaar 2.350.000 euro in de Vlaams-Brabantse zorgsector,” aldus gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA).

Vzw Radar

Coppens licht de investeringen toe in het gebouw van vzw Radar in Ternat. Die organisatie voorziet in gezins- en jongerenbegeleiding in moeilijke situaties. Jaarlijks kunnen ze dat doen voor zo’n 300 mensen, maar de wachtlijsten blijven lang. Dankzij de subsidie van de provincie kon vzw Radar een pand aankopen en renoveren in het centrum van Ternat. “Wij worden eigenlijk gesubsidieerd voor onze inhoudelijke werking en onze medewerkers. De investering van Vlabinvest voor de aankoop en renovatie van dit gebouw is dan ook een belangrijk gegeven voor ons,” legt Koen Vandenabeeld van vzw Radar uit. In het nieuwe gebouw kon vzw Radar de bureelruimten uitbreiden en de gezinscoaches een vaste plek geven.

Andere organisaties

Ook andere zorgorganisaties kregen middelen voor hun infrastructuur van Vlabinvest. Het gaat onder meer om Minor Ndaku in Dilbeek, ’t Pasrel in Dilbeek, kinderopvang De Pamperkontjes in Wemmel, O.C. Huize Terloo in Pepingen en CAW Halle-Vilvoorde in Vilvoorde.