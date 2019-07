Vluchtende overvaller rijdt spookrijdend in op tegenligger

Op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw zijn maandagmiddag twee personen gewond geraakt bij een bizar ongeval. Een overvaller die op de vlucht was voor politie, begon te spookrijden en ramde niet veel later een wagen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Kort na de middag zette de politie de achtervolging op een wagen met Portugese nummerplaten. Ter hoogte van de rotonde van de Lotsestraat en de Bergensesteenweg begon hij plots te spookrijden in de richting van Halle. Een kilometer verderop moest een tegenligger vol in de remmen, maar kon een botsing met de spookrijder niet meer ontwijken.

In de wagen zaten twee personen uit Sint-Pieters-Leeuw. Zij werden gewond overgebracht naar ziekenhuis van Halle. Of de overvaller ook gewond raakte bij het ongeval, is niet bekend. De man kon na de botsing wel meteen overmeesterd worden door de politie. De overvaller bleek gewapend te zijn. De man is ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde.