VOC Malderen: “Dieren op veilige manier achterlaten via vogelbus”

“Door de coronamaatregelen krijgen we vaak de vraag of het binnenbrengen van een noodlijdend dier een essentiële verplaatsing is”, aldus Marc Van De Voorde van het VOC Malderen. “Dat is het absoluut als je het diertje naar het dichtstbijzijnde opvangcentrum brengt.”

Het VOC heeft de werkwijze wel aangepast. “Bij het binnenbrengen moeten mensen het dier in een kartonnen doos in een ‘vogelbus’ op onze oprit plaatsen. Op die manier is fysiek contact met de medewerkers onmogelijk”, vertelt Van De Voorde. “Vergeet niet het bijhorende registratiepapiertje in te vullen. Daarna zal de medewerker zich ontfermen over het dier.”

Tips

Het opvangcentrum geeft ook enkele tips mee om dieren te helpen tijdens het broed- en jongenseizoen. “In 90 procent van de gevallen worden reekalfjes onterecht uit hun natuurlijk leefgebied gehaald. Als je een jonge ree in het gras ziet liggen, is er meestal niets aan de hand”, benadrukt het VOC Malderen. “Tussen de voederbeurten door verdwijnt de moeder en maakt het kalfje zich zo klein en onopvallend mogelijk om onzichtbaar te blijven voor roofdieren.” Als je het jonge diertje toch aanraakt, wordt het verstoten door zijn moeder en sterft het een hongersdood. “Als je een jonge ree schreeuwend ziet rondlopen, is er wel iets aan de hand en neem je best contact op met ons opvangcentrum”, verduidelijkt Van De Voorde.

Ook egels en vogels kan je helpen bij een langere periode van droogte door een schaaltje water en droge kattenbrokken buiten te plaatsen.