In de Kouterbaan in Malderen bij Londerzeel is vannacht een gestolen voertuig tegen een gevel van een woning gecrasht en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een achtervolging door de politie die gestart is in Dilbeek. De twee inzittenden bleven ongedeerd en zijn opgepakt.

De feiten speelden zich af tussen 3.30 en 4 uur. “Het is begonnen met een ANPR-hit op een gestolen voertuig in Dilbeek”, bevestigt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “Vervolgens is het tot een politieachtervolging gekomen via de Ring en de A12 waarbij ook ploegen van de politiezone KLM bijstand gaven. Daarbij zijn zeer hoge snelheden gehaald. Het was heel gevaarlijk en er zijn maar nipt enkele aanrijdingen vermeden. In Willebroek hebben de voortvluchtigen de afrit gepakt, zijn over de brug gereden en hebben zich gekeerd.”

Uiteindelijk is de auto gecrasht op de Kouterbaan in Malderen. “De bestuurder moest uitwijken voor een vrachtwagen op een kruispunt waar hij geen voorrang had en botste tegen een gevel van een appartementsgebouw. Het voertuig is daardoor in brand gevlogen en uitgebrand.”

De brandweer van Londerzeel kwam ter plaatse en kon het vuur snel blussen. “Als bij wonder zijn de twee inzittenden er goed uitgekomen. Een vrouwelijke verdachte werd enkel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De man is ter plaatste gecheckt door de MUG-arts en bleek in orde. Ze zijn allebei van hun vrijheid beroofd.”

De schade aan het gebouw bleef beperkt tot de gevel. Eén van de appartementen is wel tijdelijk onbewoonbaar omdat er veel rook is binnengekomen.

Over de omstandigheden van de diefstal of over de daders zijn er nog geen details.