Voetbalster Jella Lauwens (22) uit Londerzeel omgekomen bij ongeval

Jella Lauwens (22) uit Londerzeel is vrijdagavond omgekomen tijdens een zwaar verkeersongeval op de E17. Ze is een speelster uit de eerste klasse van het Belgische vrouwenvoetbal. De familie uit Londerzeel was zaterdag te aangeslagen om te reageren.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk, maar feit is dat vrijdagavond een vrachtwagen op de E17 richting Antwerpen inreed op een personenwagen ter hoogte van de snelwegparking in Kalken. De auto kwam net van de parking de autostrade opgereden. In de auto zat de 22-jarige Jelle Lauwens. Zij overleed ter plaatse. Een passagier naast het slachtoffer werd levensgevaarlijk gewond, maar zijn toestand is ondertussen stabiel. Volgens het parket was de vrachtwagenbestuurder niet onder invloed. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om het ongeval te onderzoeken en ook een parketmagistraat kwam ter plaatse. Het verkeer moest op de E17 richting Antwerpen de snelweg verlaten via uitrit 11 Beervelde en omrijden. De snelweg bleef uren afgesloten.

De familie van Jella was zaterdag te diep onder de indruk om te reageren. Het bestuur van Svelta Melsele reageerde bijzonder aangeslagen en plaatse zaterdag een bericht van medeleven op de website: "Gisteravond hebben wij het verschrikkelijk bericht ontvangen dat Jella Lauwens - speelster van onze 1ste Nationale ploeg Damesploeg A - smartelijk is omgekomen. Jella kwam dit seizoen naar Svelta en als nieuwelinge was zij onmiddellijk een vaste waarde. Onze eerste gedachten gaan uit naar haar familie. Zo totaal en plotseling je geliefde te moeten verliezen, is zeer moeilijk te vatten. Geen woorden kunnen troost brengen. Haar ploeggenoten zijn in shock en zullen zondag de thuiswedstrijd van de Croky Cup tegen Eendracht Louwel niet betwisten. Namens de ganse Svelta familie bieden wij onze blijken van oprechte deelneming aan de getroffen familie en wensen hen alle sterkte in deze moeilijke periode."

Jella Lauwens speelde voorheen ook bij de jeugd van Lierse waarna ze eerst bij Fémina White Star Woluwe en vervolgens bij KAA Gent Ladies terechtkwam. Daar werd ze in het seizoen 2015-16 kampioen in eerste klasse met het beloftenteam van de vrouwelijke Buffalo's. Met het oog op het nieuwe seizoen was ze aan een nieuwe uitdaging begonnen door over te stappen naar KVK Svelta Dames Melsele waar ze meteen een basisplaats veroverde. De wedstrijd in de derde ronde van de Beker van België tussen KVK Svelta Melsele en Eendracht Louwel van zaterdag werd afgelast.