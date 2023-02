Voka: ‘Geef luchthaven Zaventem alle kansen’

“Samen met onze zeehavens is de nationale luchthaven een van de belangrijkste economische motoren van Vlaanderen”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka Vlaams-Brabant. “De luchthaven zorgt voor tewerkstelling, is van groot belang voor de export en zorgt voor technologische innovatie. Maar het allerbelangrijkste is de poort op de wereld die de luchthaven ons allen biedt.” Voka wil dat Brussels Airport alle kansen krijgt om zich verder te ontwikkelen. “Nu de huidige omgevingsvergunning voor de luchthaven vernieuwd dient te worden, pleiten sommigen ervoor om de luchthaven in een erg beperkend keurslijf te dwingen. Dat is erg risicovol en daarom een slecht idee dat we met z’n allen moeten afwijzen.” Voka dringt bij de Vlaamse regering aan op een definitief Vlaams stikstofkader, ook voor andere bedrijven. Zonder stikstofkader zal elke vergunning in Vlaanderen juridisch wankel staan en dreigt een miljardenverlies voor de Vlaamse economie”, aldus Kris Claes.