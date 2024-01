Voka geeft positief advies voor nieuwe omgevingsvergunning Brussels Airport

De aanvraag gaat over het voortzetten van de bestaande activiteiten van Brussels Airport Company, binnen de huidige infrastructuur van start- en landingsbanen. “Het voorstel van de hervergunning van Brussels Airport is voor ons een uitstekende oplossing om de toekomst van de tweede grootste economische pool van Vlaanderen, de economische poort en het centrum van de logistieke activiteiten in de provincie Vlaams-Brabant te verzekeren”, zeg Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka Vlaams-Brabant.

De luchthaven biedt rechtstreeks werk aan 24.000 medewerkers. Indirect komen daar nog 40.000 jobs bij. Bovendien ondersteunen we eveneens Brussels Airport in hun geluidsdoelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen: zo vond er een daling van de geluidsbelasting plaats met 57% tegenover 2000 en is de luchthaveninfrastructuur CO2 neutraal sinds 2018 en vinden er goede prestaties plaats binnen een stillere vlootvernieuwing. Brussels Airport werkt bovendien volop aan een uitbouw van de vlieghaven als multimodale hub”, klinkt het.

Vanuit bovenstaande argumenten geeft Voka een positief advies over de vergunningsaanvraag en het milieueffectenrapport. “Het is tijd om de laatste sprint te beëindigen en de toekomst van onze economische poort te verzekeren”, aldus Claes.