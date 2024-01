Voka - Kvk Vlaams-Brabant roept boeren op om protestacties te stoppen

Volgens Voka zijn bedrijven geblokkeerd, moeten leveringen worden uitgesteld of geannuleerd en geraken medewerkers niet meer op hun werk of bij klanten.

“Voka - KvK Vlaams-Brabant heeft begrip voor de landbouwers die geconfronteerd worden met extra lasten en regelgeving, zoals veel bedrijven. We begrijpen dat er actie gevoerd wordt, maar dat recht moet uitgeoefend worden op een manier die de rest van de economie en de samenleving geen schade toebrengt. De protesterende landbouwers viseren doelbewust economische knooppunten om zoveel mogelijk schade te veroorzaken. Dit is in strijd met het eigendomsrecht en gaat in tegen de rechtspraak. Voka - KvK Vlaams-Brabant roept de landbouwers op om de wilde protestacties onmiddellijk stop te zetten. Anders is het aan de rechtbanken en de ordediensten om het einde van de wilde acties af te dwingen”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant.