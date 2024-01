In de aanloop van de federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni pakt Voka- KvK Vlaams-Brabant uit met het verkiezingsmemorandum: ‘Nu ondernemen voor morgen!’. Daarin vraagt VOKA meer ruimte voor ondernemers. Het vraagt ook geld voor innovatie en, een oud zeer in onze regio, een beter mobiliteitsbeleid. In het memorandum doet de werkgeversorganisatie tal van concrete voorstellen aan de volgende Vlaamse en federale regering.

VoKa-KvK Vlaams-Brabant in verkiezingsmemorandum: "Meer dan ooit moeten we nu ondernemen voor morgen”

De provincie Vlaams-Brabant kampt met uitdagingen, maar heeft een torenhoog potentieel, zeker op vlak van werkkrachten en innovatie. Met 4,1% werknemers rechtstreeks actief in innovatie en ontwikkeling heeft Vlaams-Brabant bijvoorbeeld het hoogste percentage mensen actief in deze sector van alle Vlaamse provincies. Het verkiezingsmemorandum biedt concrete voorstellen die Voka – KvK Vlaams-Brabant graag wil opgenomen zien in de verschillende regeerakkoorden.

Innovatieve regio

Eén van deze voorstellen gaat over de toekomst van Vlaams-Brabant als innovatieve koploper.

" We zijn in Vlaanderen met 3,65% op vlak van onderzoek en ontwikkeling de Europese koploper, maar moeten dat ook zo behouden. We vragen dan ook aan de politiek om te streven ​ naar een besteding van 5% van het bruto nationaal product aan onderzoek en ontwikkeling en om de overheidsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling te verhogen. Ook valorisatie van innovatie moet beter. Dit zou kunnen door de publieke middelen te verhogen om de 1% norm van innovatie te halen. Het belangrijkste deel van de investering moet naar de bedrijven vloeien, zodat ze de kennis die hier vergaard is ook hier kunnen blijven houden", zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant.

Tweede economische pool van Vlaanderen

Maar ook onze nationale luchthaven is één van de grootste troeven voor de provincie. Brussels Airport is de tweede grootste economische pool van Vlaanderen en het centrum van de logistieke activiteiten in ons land.

“Zo vragen we aan de toekomstige beleidsmakers om een coherente luchtvaartstrategie te ontwikkelen en het potentieel en de toekomst van Brussels Airport als tweede grootste economische pool van Vlaanderen en het centrum van de logistieke activiteiten te valoriseren in het volgende regeerakkoord”, legt voorzitter Daniëlle Vanwesenbeeck uit.

Ruimte voor ondernemen

“Ook vragen we dat in het Vlaams regeerakkoord wordt opgenomen dat de Vlaamse Waterweg de opdracht krijgt om een studie uit te voeren met het oog op de optimalisatie van watergebonden industriegebieden in Vlaams-Brabant langs de kanalen. Zo zouden meer bedrijven transport via het water kunnen organiseren. Dit zal ook zorgen voor een vlottere mobiliteit in de regio. Zo ontstaat er opnieuw de noodzakelijke ruimte om te ondernemen.” besluit Kris Claes.