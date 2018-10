Volg de verkiezingsuitslagen zondag op RINGtv

’s Morgens vroeg al stuurt jouw zender acht reporters naar buiten die de stembusgang in de 35 gemeenten van onze regio zullen volgen. Ze peilen er naar de pronostieken van meerderheid en oppositie. Ook wanneer de eerste resultaten verwacht worden, zijn nog heel wat reporters op de baan. Zij sprokkelen reacties van winnaars en verliezers. Op de redactie van RINGtv wordt dan gewerkt aan live nieuwsuitzendingen. Die beginnen om 15 uur en gaan door tot ’s avonds laat.

'Belangrijkste dag in zes jaar"

Voor RINGtv zijn de gemeenteraadsverkiezingen erg belangrijk. “Voor regionale omroepen is dit de belangrijkste dag in zes jaar tijd, zegt hoofdredacteur Dirk De Weert. “Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hadden we 140.000 kijkers op RINGtv en dat record is te danken aan het feit dat de nationale omroepen eerder focussen op de grote steden, terwijl wij echt in ons eigen zendgebied blijven en dus zeker ook verslag uitbrengen over kleine gemeenten.”