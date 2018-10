Volkstoeloop voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel, de wereldkampioen tijdrijden en op de weg uit Schepdaal, wilde graag in eigen land nog één keer met zijn regenboogtrui aan de start komen van een wedstrijd. Hij deed dat in het West-Vlaamse Heestert.

Volgend seizoen rijdt junior Evenepoel bij de profs van Quickstep en dan mag hij zijn regenboogtrui niet dragen. Evenepoel koos voor een wedstrijd in het West-Vlaamse Heestert om zijn regenboogtrui te showen en dat hebben ze daar geweten. Er was een ware volkstoeloop om het rastalent aan het werk te zien. Remco heeft al lang het hart van onze regio veroverd, maar ook West-Vlaanderen viel als een blok voor hem. Winnen deed Evenepoel evenwel niet. Hij werd tweede in Heestert.

Een verslag zie je in RINGtv Sport vanaf 19u30.