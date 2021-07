Volledig vernieuwde Plantentuin Meise opent deuren

De make-over moet van Plantentuin Meise en toeristische topattractie maken in Vlaanderen. Een groot pijnpunt voorheen was de manier waarop bezoekers ontvangen werden. Daar komt verandering met een gloednieuw onthaalgebouw. De hoofdingang krijgt verder ook een groot onthaalplein en ook de Vlaamse hoeve werd helemaal opgeknapt. Enkele weken geleden geleden opende ook al de ingang aan het dorpscentrum van Meise. Ook daar werd een nieuw onthaal gebouwd.

Daarnaast krijgt de plantentuin ook enkele nieuwe tuinen. De werken maken deel uit van een investeringsprogramma dat gespreid loopt over twaalf jaar. Het omvat verder ook de bouw van het nieuwe serrecomplex ‘De Groene Ark’, de renovatie van het kasteel, het Herbariumgebouw en de Oranjerie. Tegen 2026 moet alle werken achter de rug zijn. Vlaanderen investeert 100 miljoen euro in de make-over van de plantentuin. “Jaar na jaar stijgt de interesse in botanische tuinen bij toeristen wereldwijd", weet Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). "Ook Plantentuin Meise heeft zich ontpopt tot een ware trekpleister voor toeristen. De afgelopen 10 jaar is het aantal bezoekers er verdubbeld. En nog ligt er heel wat potentieel voor het rapen. Met Toerisme Vlaanderen hebben we kosten noch moeite gespaard om de absolute pracht van de duizenden planten en bomen in Meise te overstijgen en de Plantentuin ook echt een gezicht te geven dat je nooit meer vergeet. Een bezoek aan de Plantentuin 2.0 is een totaalbeleving waarin je alle hoeken van de wereld ontdekt en je tegelijk honderden jaren terug in de tijd wordt gekatapulteerd. Een aanrader voor jong en oud."