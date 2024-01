In Grimbergen trapte cd&v tijdens de nieuwjaarsreceptie de verkiezingscampagne op gang. “Onze missie en visie ligt in Grimbergen en inwoners die willen meewerken aan een positief verhaal zijn welkom om mee te stappen in ons lokaal project cd&vMAX,” klinkt het.

De lokale cd&v-afdeling in Grimbergen voegt graag ‘MAX’ toe aan den aam. “Dat is het resultaat van een wekenlange denkoefening waarbij we op zoek gingen naar een bijkomend element waarmee cd&v Grimbergen een nieuwe stap zet in haar lokale werking.”

Voor het team met onder andere schepenen Trui Olbrechts, Jelle De Wilde en Kirsten Hoefs mag het wat meer zijn. “Omdat we ervan overtuigd zijn dat de combinatie van nieuw aanstormend talent in Grimbergen met de ervaring die er vandaag in de groep bestaat, een succesvolle cocktail vormt voor de toekomst van Grimbergen. MAX staat dus voor ‘het mag iets meer zijn’. MAXimaal voor Grimbergen en MAXimaal mét de inwoners van de gemeente.”