Voor kindermisbruik veroordeelde buschauffeur op skireis vertrokken met schoolkinderen uit Opwijk

De 36-jarige man uit Haacht kreeg onlangs een celstraf met uitstel voor de aanranding van twee zonen van een bevriend koppel. In het vonnis staat duidelijk dat de man pedofiele neigingen heeft. Busmaatschappij ’t Ros Beiaard uit het Oost-Vlaamse Lebbeke zou daarvan niet op de hoogte geweest toen de man er zo’n jaar geleden aan de slag ging. Vorige week is hij dan met schoolkinderen uit Opwijk vertrokken op sikreis.

“Hij heeft ons nooit iets gezegd over de rechtszaak of over de feiten die hij mogelijk pleegde. Dit valt absoluut niet goed te keuren”, klinkt het bij ’t Ros Beiaard in Het Laatste Nieuws. “Toen het nieuws bekend raakte, hebben we beslist om hem met de trein terug naar huis te halen. We bekijken juridisch wat er mogelijk is, maar iemand met zulke feiten hoort niet in ons bedrijf.”

De school uit Opwijk wil liever niet reageren.