Voor Ternat over nieuwe meerderheid: “Totaal verrast”

Voor Ternat reageert verrast over de nieuwe meerderheid die zich vormt in Ternat. De partij wordt een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen gewipt door coalitiepartner cd&v en Volks. “We moeten dit even laten bezinken”, zegt huidig schepen in Ternat Ines Swaelens.

Op 4 juli roepen cd&v en Volks, N-VA en Open VLD een extra gemeenteraad samen waarbij ze via een motie van wantrouwen een nieuw college laten voordragen. Voor Ternat wordt daardoor naar de oppositiebanken verwezen. Volgens burgemeester Michel Vanderhasselt verliep de samenwerking al langer stroef. De stemming over de invoering van een bouwpauze blijkt de druppel die de emmer doet overlopen. Bij die stemming vorige maand stemde cd&v-Volks voor en onthield Voor Ternat zich. Dat maakte het volgens cd&v-Volks nog onmogelijk om samen verder samen te besturen.

“We hebben de beslissing via een perstekst op de Facebook-pagina van cd&v-Volks moeten vernemen”, zegt huidig schepen Ines Swaelens aan Radio 2. “Na vijf jaar samenwerken hadden we toch een iets persoonlijkere boodschap verwacht. Er waren verschillen in dossiers, maar ik dacht dat we er nog altijd samen konden uitgeraken. Dit had ik niet verwacht. We gaan zeker geen antipolitiek voeren, maar gaan elk dossier kritisch bekijken.”

Die andere oppositiepartij VooruitGroenXL stelt zich intussen heel wat vragen bij de nieuwe meerderheid. “Het is op zijn minst eigenaardig dat een meerderheidspartij verwijst naar het feit dat ze meestemt met oppositiepartijen om op een vertrouwensbreuk te wijzen. Een breuk die louter aan haarzelf ligt”, zegt gemeenteraadslid Guido Van Cauwelaert.