Voorbereidende werken aan Drasopbrug en ecoduct Hallerbos gaan van start

Aan het Hallerbos starten de voorbereidende werken vandaag. Die zullen ongeveer twee weken duren. “Voor het rooien van de bomen aan de Drasopbrug is er nog geen startdatum geprikt. Op beide locaties gebeurt het rooien van de bomen in de berm. Aan het nieuwe ecoduct wordt er ook in het Hallerbos zelf gewerkt. Daarbij is geen verkeershinder, maar kan er wel geluidshinder zijn voor buurtbewoners”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Sinds augustus 2019 is de brug van Drasop afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een vrachtwagen onder de brug brandde toen uit, één van de stalen liggers raakte daarbij zwaar beschadigd. De brug wordt niet gerenoveerd, maar wel volledig vervangen. “Het nieuwe ecoduct komt dan weer in de plaats van de huidige brug van de Vlasmarktdreef over de Ring rond Brussel. De nieuwe brug moet in de zomer van 2024 klaar zijn, de bouw van het ecoduct start eind 2023 en moet in 2025 klaar zijn”, aldus De Coster.