Voorbeschouwing: EK Volleybal met twee Pajotten

Vanavond beginnen de Red Dragons in Paleis 12 aan het EK volleybal. Dat EK wordt georganiseerd door vier landen: België, Frankrijk, Nederland en Slovenië. In de eerste poulewedstrijd nemen de dragons het om op tegen Oostenrijk. Een wedstrijd die op papier gewonnen moet worden. Twee Pajotten zullen daar alvast alles voor doen: Seppe Baetens uit Lennik en Tomas Rousseaux uit Oetingen.

De Red Dragons zijn alvast ambitieus, horen we van speler Seppe Baetens uit Lennik: “we gaan voor de kwartfinales, want dit zou betekenen dat we volgend jaar geen kwalificatie voor het EK moeten spelen en er dus gewoon opnieuw bij zijn.”

Voor Baetens is het zijn tweede deelname aan het Europees Kampioenschap. Een basisplaats in het team van coach Brecht Van Kerckhove heeft hij echter niet. “De coach is heel duidelijk over mijn rol. Wanneer er energie nodig is op het veld, ben ik de man die mag opdraven,” aldus Baetens.

Allrounder

Wie wel een basisplaats heeft, is Tomas Rousseaux uit Oetingen bij Gooik. Rousseaux startte zijn carrière bij Grivok Grimbergen en Kruikenburg Ternat. In mei werd hij op de Volley Proms in Oostende nog uitgeroepen tot beste Red Dragon in het buitenland. Rousseaux speelt op de receptie-hoek positie: “Dat is eigenlijk een allround-positie, omdat je daar alles doet: opslaan, verdedigen, blokken, aanvallen. Dat vind ik leuk, want het maakt je een complete speler,” vertelt hij.

België zit in een poule van zes. Naast Oostenrijk, Slowakije, Spanje moet het ook strijden tegen Duitsland en Servië, twee kleppers. De eerste vier van elke poule stoten door naar de volgende ronde.