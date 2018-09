Voorbeschouwing: Eppegem - Tempo Overijse in tweede amateurklasse A

Zondag ontvangt Eppegem in tweede amateurklasse A Tempo Overijse. De ploeg begon met vier op zes goed aan het seizoen, terwijl Tempo Overijse met een punt minder iets lager staat. Hoe pakt Eppegem Tempo zondag aan en wat is de ambitie van Eppegem dit seizoen?

Eppegem blijft zichzelf verrassen. Met een 2-2 gelijkspel tegen Londerzeel en een 0-1 overwinning op Dikkelvenne toont de club dat het haar plaatsje in tweede amateurklasse niet gestolen heeft. Al blijft de Zemstse ploeg nederig, zegt trainer Greg Vanderidt: “Onze enige doelstelling is het behoud, al is het een compliment als ploegen zeggen dat we een ‘potige’ ploeg zijn.”

De over-mijn-lijk-mentaliteit zit in het DNA van Eppegem en heeft hen tot in de tweede amateurklasse gebracht. Al beseft de ploeg dat dit op dit niveau niet genoeg is. Het geraamte van de kern werd behouden, maar hier en daar wél versterkt. “Het is aan de nieuwkomers om zich na twee goeie seizoenen in de ploeg te knokken,” zegt speler Ewout Denys hierover.

Concurrentie

Die concurrentiestrijd moet de spelers sterker maken. Eppegem heeft niets aan het toeval over gelaten. Het heeft de vele nieuwe tegenstanders tot drie keer toe bestudeerd . Ook Overijse, de tegenstander van zondag. Een ploeg die de ambitie niet onder stoelen of banken steekt. “Ik vind dat chapeau,” zegt de Eppegemse trainer Vanderidt, “het betekent dat dat Tempo overtuigd is van zijn spelers en het is een teken van durf.”

Zondagavond zie je in Ring TV sport een verslag van de wedstrijd tussen Eppegem en Tempo Overijse.