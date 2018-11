Voorlezen in de strijd tegen kinderarmoede

Lezen, voorgelezen worden en toegang hebben tot boeken is belangrijk om kinderarmoede te bestrijden. Daarom zamelen de Kringwinkels dit najaar kinderboeken in om die te verdelen onder kansarme gezinnen. Tv-maker Dieter Coppens is ambassadeur van het project en kwam vanmiddag voorlezen in de Kringwikel van Vilvoorde.

60 Vilvoordse kleuters uit de derde kleuterklas bestormden vanmiddag de Kringwinkel. Ze komen luisteren naar tv-maker Dieter Coppens, de neef van Mathias en Staf Coppens. Dieter leest onder meer voor uit het boekje Snotapen. Dieter leest voor in de Kringwinkel van Vilvoorde omdat 160 Vlaamse Kringwinkels samen met het tijdschrift Libelle kinderboeken inzamelen. Via het Huis van het Kind komen de boekjes terecht bij kansarme gezinnen.

“1 op 8 kinderen in Vlaanderen leeft in armoede en uit onderzoek is gebleken dat taalarmoede een belangrijke factor bij is. Wat is een hefboom om die armoede te pareren? Dat is kinderen toegang geven tot taal en voorlezen is daar een belangrijk instrument bij,” zegt Ingrid De Roo van Kringwinkel ViTeS.

Dieter Coppens beaamt de woorden. “Als er goed voorgelezen wordt dan zijn kinderen onmiddellijk vertrouwd met de taal, met uitdrukkingen. Hoe iemand boos is als je leest of heel bedeesd. Daar groeien kinderen van en maakt hen rijeker. Het is een kans om zich uit die armoede te trekken,” aldus de televisiepresentator.