Voorlopig geen ziekenboeg voor besmette gedetineerden in voormalig ziekenhuis

In Vilvoorde was er vanmorgen opschudding rond plannen voor het voormalig Van Helmontziekenhuis. De overheid wil daar een bewaakte ziekenboeg voor besmette gedetineerden inrichten, maar Vilvoords burgemeester Hans Bonte steekt daar een stokje voor.

Een technische ploeg van de Federale Overheidsdienst Defensie wilde vanmorgen starten met werken om in een vleugel van het voormalige Van Helmontziekenhuis een bewaakte ziekenboeg in te richten voor maximaal 50 gedetineerden die besmet zijn met het coronavirus. Die zou gebruikt worden als de capaciteit in de ziekenhuisvleugel van de Brugse gevangenis ontoereikend zou worden.

Burgemeester Hans Bonte schakelde meteen de politie in om de werken stil te leggen. “Er was vooraf geen overleg met het stadsbestuur dat eigenaar is van het gebouw”, reageert de Vilvoordse burgemeester. “Bovendien bedreigt het plan de goede werking van het aanpalende schakelzorgcentrum dat eveneens in het Van Helmontziekenhuis is ondergebracht.”