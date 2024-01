Voormalig burgemeester van Galmaarden Pierre Deneyer (80) overleden

Deneyer befgint zijn politieke carrière in 1983, als hij voorzitter wordt van het OCMW. Zes jaar later wordt hij schepen. Als in 2000 Georges Cardoen overlijdt, neemt Deneyer de sjerp over. Hij zal tot 2018 burgemeester blijven in Galmaarden. Uit onvrede met het opstellen van de CD&V-lijst bij de vorige verkiezingen, beslist hij om te stoppen. "Ik heb toen de plaats van lijstduwer aanvaard maar wel duidelijk gesteld dat, als ik de beste score haalde, ik nog 6 jaar zou aanblijven. Vanaf dan zijn de aasgieren boven mijn sjerp beginnen cirkelen. Het was duidelijk dat sommigen binnen de partij een iets te grote drang naar macht hadden gekregen. Zij zagen het niet zitten dat ik nog burgemeester bleef", zei Deneyer daar toen over.

Deneyer is vader van drie kinderen en zeven kleinkinderen, in 2011 verloor hij zijn echtgenote Georgette. Een zware klap voor de politicus. Op dat grote verlies komt hij ook terug in zijn biografie (T)ROTS, die in 2021 verschijnt. "Ik heb veel mensen kunnen helpen, van veel mensen waardering gekregen en dat is allemaal neergeschreven in dit boek via getuigenissen. Sowieso blijf ik wie ik ben, heel eenvoudig", zei hij daar toen over.