Voormalig kantoorcomplex in Woluwedal wordt woonbuurt voor bijna 200 gezinnen

De leegstaande kantoorgebouwen aan het Woluwedal vielen de voorbije jaren al ten prooi aan krakers. Zo drongen in het nabijgelegen panden van Intervest Warehouses & Offices 400 krakers binnen wat tot grote ongerustheid leidde in de buurt. Zij werden uiteindelijk uitgezet. In het kantoorcomplex waar het hierover gaat bleef het bij pogingen tot indringing. Het verloederde kantorencomplex moet binnen enkele jaren een levendige buurt worden.

De afbraak van de gebouwen moet in 2024 starten, in 2026 moeten de eerste bewoners hun intrek nemen in hun nieuwe woonst. "Naast de verschillende woonmogelijkheden voorzien we ook ruimte voor enkele handelszaken , horeca, kinderopvang en vrije beroepen zoals een dokter, tandarts of opticien", zegt Jérôme Herinckx van projectontwikkelaar ION.