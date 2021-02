Voormalig schepen Sint-Genesius-Rode overleden

In Sint-Genesius-Rode is voormalig schepen Charles-Emmanuel van der Straten overleden. Hij werd 69 jaar.

Charles-Emmanuel van der Straten werd in 2015 schepen in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode. Hij volgde Sophie Wilmès op toen zij federaal minister van Begroting werd. van der Straten was onder meer bevoegd voor Financiën. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kon hij zijn zitje in het schepencollege behouden. Maar eind 2019 zette hij een stap opzij door gezondheidsredenen. Aline De Greef volgde hem op.

In het gemeentehuis van Sint-Genesius-Rode is een rouwregister geopend.

Foto: 1640.be​