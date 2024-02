In de voormalige brouwerij De Smedt in Opwijk stellen zo’n 50 Opwijkse kunstenaars binnenkort hun werken tentoon. De brouwerij sloot in 2022 de deuren en is intussen verkocht. Nu kan het grote publiek nog één keer binnenkijken en meteen ook kennismaken met de plannen van de nieuwe eigenaar van de site. De expo is een initiatief van Kunst in Lege Huizen en Toer&Taxus in samenwerking met de gemeente Opwijk.

Voormalige Affligembrouwerij in Opwijk is podium voor 50 lokale kunstenaars

Kunst In Lege Huizen en Toer&Taxus zijn niet aan hun proefstuk toe. De voorbije jaren organiseerden ze al verschillende tentoonstellingen in bekende leegstaande gebouwen in Opwijk. Tom Bosman van Kunst In Lege Huizen: “We stellen telkens een bekend leegstaand pand nog één keer open voor het publiek en geven Opwijkse kunstenaars er een podium.“

Voor deze nieuwe editie nemen de kunstenaars dus hun intrek in de oude brouwerij De Smedt aan de Ringlaan in Opwijk. “Het centrale thema van deze editie is toepasselijk’ Leven in de brouwerij’,” zegt medeorganisator Kris De Plecker van Toer&Taxus. “Het thema is breed interpreteerbaar, waardoor de kunstenaars er op diverse wijzen iets boeiends en moois van maken, waar iedereen zijn gading in vindt.”

Brouwerijgebouw nog één keer toegankelijk

De voor Opwijk iconische brouwerij, waar zowel Op-Ale als Affligembier werden gebrouwen, sloot in 2022 de deuren na vele decennia activiteit en bloei. De site werd verkocht aan een projectontwikkelaar. Die heeft nu ingestemd met een éénmalig event in het brouwerijgebouw. “Een uitzonderlijke kans om het gebouw met de brouwzaal en de werken van de Opwijkse kunstenaars te bewonderen. Fotografie, film, woord, beeldende kunst, schilderkunst, muziek … komen aan bod. We zullen maar liefst drie verdiepingen innemen,” vullen Florent Verberckmoes en Johan De Bleser van Toer&Taxus aan. Ook de projectontwikkelaar zelf zal er zijn plannen tonen.

“We zijn er in geslaagd om een unieke samenwerking op te zetten met naast het grootste aantal lokale kunstenaars uit onze geschiedenis ook de deelname van de Opwijkse Academie voor Beeldende Kunst en ’t Opwijks Archief, dat zorgt voor een aantal unieke archiefstukken. Op het programma staan ook enkele optredens van lokale muzikanten om echt leven in de brouwerij te brengen,” aldus Tom Bosman. “Dit event wordt daarmee meteen de grootste amateurkunstenexpo van de regio,” zegt hij trots.

Op zaterdag 17 en 24 februari en op zondag 18 en 25 februari is de expo vrij toegankelijk van 11u tot 18u.