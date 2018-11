Voorzitter Aviapartner wil wilde stakingen verbieden

Met de goedkeuring door het personeel van een akkoord tussen bonden en directie kwam gisteren een einde aan de staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Die staking was donderdag begonnen uit onvrede over de werkomstandigheden en het gebrek aan voldoende personeel.

Als gevolg van de staking werden meer dan 900 vluchten geschrapt en bleven duizenden reizigers in de kou staan. "Allemaal toestanden die hadden kunnen worden vermeden indien de vakbonden een stakingsaanzegging hadden ingediend", zegt de voorzitter in het interview. "Zo'n stakingsaanzegging is door de wet bepaald en dan hadden we rond de tafel kunnen gaan zitten om de schade te beperken."

Levaux vindt dat er een politieke, wettelijke oplossing moet worden gevonden om wilde stakingen in de toekomst te vermijden. "Die brengen alleen maar schade toe aan de mensen die met het conflict niets te maken hebben: de passagiers".