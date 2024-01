Vorig jaar bijna 700 baby’s geboren in AZ Sint-Maria in Halle

689 wondertjes zagen het voorbije jaar het levenslicht in het AZ Sint-Maria in Halle. Dat is een kleine stijging in vergelijking met 2022. Ella, Louise en Leon zijn de populairste voornamen.

In 2023 werden er 350 meisjes en 339 jongens geboren. In tegenstelling tot 2022 zijn er vorig jaar opnieuw de meisjes in de meerderheid. “Er werden vorig jaar ook opmerkelijk veel tweelingen geboren. 10 om precies te zijn. Doorgaans zijn er dat zo’n vijf”, klinkt het bij het Halse ziekenhuis, dat vorig jaar zijn materniteit grondig renoveerde.

Bij de meisjes zijn Ella en Louise de populairste meisjesnamen. “Vorig jaar was dat nog Camille maar die naam is volledig uit de top-3 verdwenen. Emma blijft op twee en ook Liv is helemaal terug.

Bij de jongens is Leon de populairste jongensnaam. Vorig jaar was dat Eden maar die voornaam heeft aan populariteit moeten inboeten. Noah krijgt zilver en Rafael het brons.”