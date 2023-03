Restaurant Copains in Wezembeek-Oppem krijgt sinds enkele weken een opvallende gast over de vloer. Reina de vos komt elke vrijdag- en zaterdagavond langs om van vleesjes te smullen die per ongeluk op de grond zijn gevallen of overgebleven zijn. “Sommige mensen zullen het niet goed vinden dat ik wilde dieren voeder, maar zo laat hij misschien de kippen in de buurt met rust”, zegt uitbater Kurt Singulé.

Vos Reina smult van vleesjes in restaurant in Wezembeek-Oppem

Dat vossen meer en meer de steden en dorpen binnenkomen, zien ze bij restaurant Copains in Wezembeek-Oppem sinds enkele weken het levende bewijs. Sinds kort hebben ze namelijk een regelmatige klant over de vloer: een vos. “Een tijdje terug is hij vanzelf gekomen en is toen de hele avond aan het restaurant blijven zitten”, zegt uitbater Kurt Singulé. “Hij kwam zelfs bijna binnen in het restaurant een kijkje nemen. Sindsdien komt hij elke vrijdag en zaterdag langs en krijgt hij stukjes vlees. Reina gaat altijd mooi zittend wachten, heeft geen bang van klanten en personeel en komt bijna uit de hand eten.”

De regel zegt om wilde dieren niet te voederen, maar daar trekt Kurt zich niets van aan. “Hij is intussen de mascotte van het restaurant geworden. We hebben hem Reina gedoopt, vernoemd naar de vos die ik vroeger had als huisdier. Die luisterde en speelde net zoals een hond, het was mijn speelkameraadje. Ik vind het speciaal dat ik nu opnieuw zo’n band heb met een vos”, aldus Kurt.