Vraag vervroegde vrijlating doodrijder Merel vandaag behandeld

Mohamed Aytekin, de doodrijder van Merel De Prins, is vandaag voor de strafuitvoeringsrechtbank verschenen in verband met een vervroegde vrijlating.

Mohamed Aytekin is de man die in 2015 Merel De Prins doodreed in Vilvoorde en nadien vluchtmisdrijf pleegde. Hij vluchtte eerst naar het buitenland, maar gaf zich later aan bij de politie. Begin vorig jaar werd Aytekin veroordeeld door de correctionele rechtbank tot een gevangenisstraf van 5 jaar.

In november vorig jaar diende Aytekin samen met zijn advocaat een aanvraag in om vervroegd vrij te komen met een enkelband en die vraag is vandaag behandeld door de strafuitvoeringsrechtbank.

Een uitspraak wordt verwacht op 8 oktober.